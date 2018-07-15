Сергей Собянин - о ЧМ-2018: " Этот праздник будет всегда с нами"

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги завершившегося чемпионата мира-2018. Турнир проходил в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В финале французы обыграли хорватов со счетом 4:2.

- Самое массовое спортивное мероприятие за всю историю Москвы закончилось, - написал Собянин на своем официальном сайте. - Даже немного грустно.



Спасибо всем, кто помог провести чемпионат в нашем городе. Спасибо организаторам, сотрудникам правоохранительных органов, волонтерам, транспортникам, строителям, работникам ЖКХ и всем—всем. Спасибо нашей команде, слов нет – молодцы.



Огромное спасибо москвичам, своим гостеприимством, энтузиазмом, улыбками вы создали такую атмосферу праздника, которую надолго запомнят наши гости. Да и все мы стали чуть-чуть другими. Стали более открытыми и уверенными в себе. Этот праздник будет всегда с нами. Спасибо, друзья!

Да здравствует Франция! Трехцветная машина, Дешаму - "Золотой мяч" //

Против такой Франции не поможет даже хорватский характер. "Трехцветные" – чемпионы мира!