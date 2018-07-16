Сергей Шавло: "Лучший мяч на чемпионате мира забил Черышев"

Бывший полузащитник сборной СССР Сергей Шавло отметил, что на чемпионате мира в России много мячей было забито со стандартов. По его словам, этот компонент сейчас выходит на первый план.

Голы Черышева и Дзюбы претендуют на звание лучших на ЧМ-2018

Ранее стало известно, что мячи, забитые игроками сборной России Денисом Черышевым и Артемом Дзюбой, претендуют на звание лучших на ЧМ-2018.

– ФИФА выбирает лучший гол чемпионата мира. Вам какой больше понравился? – вопрос Шавло.

– Я бы выделил мяч Дениса Черышева в ворота сборной Хорватии. Также заполнился гол Артема Дзюбы Египту. Удар с технической точки зрения выполнен на высшем уровне. Но почему поставил гол Черышева на первое место, потому что там нужно было принимать быстрое решение, и Денис сориентировался и послал мяч по такой дуге, что даже такой сильный вратарь, как Субашич, ничего не смог сделать. Настолько все оказалось неожиданно для него и исполнено на высшем уровне.

Вообще на этом чемпионате мы увидели много красивых голов на любой вкус. Триппьер тоже забил красиво во встрече с хорватами. Головина можно отметить, который отличился в первом матче. В общем, чемпионат порадовал в этом плане. Я заметил, что на этом турнире забито много со стандартов. Даже вчера в финале первые три гола случились в результате их розыгрышей. Этот компонент выходит на первый план. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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