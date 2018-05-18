01:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сергей Ридзик: "Из группы сборная России выйдет, но на большее она вряд ли сможет рассчитывать"

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Бронзовый призер Олимпийских игр-2018 Сергей Ридзик​ в интервью "Известиям" признался, что посетит только финал чемпионата мира-2018. Также он отметил, что верит в выход сборной России в плей-офф турнира.

– Летом в России состоится чемпионат мира по футболу. Будете следить за турниром?

– Нет. Посмотрю только финальный матч.

– Кого бы хотели увидеть в решающей игре?

– У меня нет определенных предпочтений. Я болею за красивую игру.

– На ваш взгляд, сборная России способна выйти из группы?

– Из группы – да, но на большее они вряд ли смогут рассчитывать. Я уже говорил, что не очень понимаю, за что российским футболистам платят такие безумные деньги. Ведь за последние годы они так ничего и не добились. Выход в полуфинал Евро-2008, а дальше что? Пока только одни разочарования. Посмотрим, что будет на домашнем чемпионате мира.

Дополнительная информация

https://iz.ru/742795/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/sergei-ridzik-ia-sdaval-tri-doping-proby-za-dva-dnia

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Genocide

c одной победой (и то не факт) разве с группы выходят???

01:55

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