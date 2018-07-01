Сергей Кирьяков: "У Испании будет мяч, а у нас - Дзюба, который рвет и мечет"

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с "СЭ" ожиданиями от сегодняшнего матча 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания (17.00, Лужники).

- Конечно, надеюсь, что мы совершим подвиг, - отметил Кирьяков. - С одной стороны, это потребует сверхусилий. С другой - очень много неожиданных результатов на этом чемпионате мира. Не хочу сказать, что россияне намного слабее Испании, но у нее достаточно сильный состав, классные футболисты, которые выступают в топ-клубах. У нас же все, за исключением Черышева, играют во внутреннем чемпионате. Но мы хорошо готовы физически, здорово настроены быстрые атаки, есть футболисты, способные потерзать оборону соперника за счет высокой скорости. Есть Дзюба: рвет и мечет, навязывает силовую и верховую борьбу. Это наши козыри. У испанцев будет мяч и контроль. Нам нужно терпеть и в моменты, когда его отбираем, организовывать контрвыпады. И при стандартах нужно действовать агрессивно - это маленький шанс, которым можно воспользоваться. В матче с Уругваем у Самедова не пошли подачи со штрафных, надеюсь, что сегодня все сложится по-другому. Нужно стараться как можно дольше держать свои ворота сухими, это заставит испанцев нервничать и рисковать. А если еще и забьем, это поменяет психологию матча. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)