Сергей Кирьяков: "С Хорватией стратегия России останется той же, что против Испании"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от выхода сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018. Россияне в 1/8 финала обыграли Испанию (1:1, пенальти – 4:3), а в четвертьфинале сыграют с Хорватией.

– Как я и предполагал, испанцы с первых минут забрали мяч, а мы рассчитывали на контратаки, – сказал Кирьяков. – Акцент на оборонительных действиях, который сделала российская сборная, сыграл важную роль, понятно, что действовать с испанцами на встречных курсах смерти подобно. Россия была дисциплинирована, не освобождала для соперника зоны. Возможно, сами испанцы в этом помогли нам, медленно разыгрывая комбинации – мы в защите успевали двигаться по мячу. Жаль, что сборная допустила ошибку при стандарте в начале встречи, потому что помимо этого соперники почти ничего не создали. Дзюба забил важный гол.

"Красная фурия" была готова весь матч перепасовываться, изматывая нашу сборную, но пенальти уравнял команды психологически. Во втором тайме россияне сели совсем глубоко в оборону, совершая лишь редкие попытки выйти на чужую половину поля. В конце основного времени и в овертайме Испания организовала несколько неприятных выпадов, но ситуация в целом оставалась под контролем. Дисциплина сборной России в этом матче – ключевой фактор, а Игорь Акинфеев – просто герой.

– Замена Дзюбы на Смолова не показалась неудачной?

– Думаю, она продиктована желанием освежить что-то впереди. Артем наелся в борьбе с испанскими защитниками, надежда была на то, что свежий Смолов, который еще и быстрее, сумеет отодвинуть игру от наших ворот, цепляясь за забросы на него. Атаку Федор, к сожалению, не усилил, действовал прагматично, Пике и Рамос с ним уверенно справились. С другой стороны, Смолов хорошо опускался вниз и помогал в защите.

– Испанию сдержали, хорваты нам по силам?

– После Испании играть можно со всеми, просто нужно так же изучить соперника и продумать план действий. Думаю, тренерский штаб уже над этим работает. В любом случае, организованная оборона в таких матчах очень нужна. Цена ошибки велика, думаю, что изменения в составе возможны, но стратегия останется той же, что и с Испанией.

– Спрос на наших футболистов в Европе теперь вырастет?

– Наверное, да. Внимание на себя обратил не только Головин, но и еще несколько россиян, включая Дзюбу. С другой стороны, остается все меньше времени до закрытия трансферного окна, а какой-то конкретики по этой теме пока не видно. Думаю, такая информация появится уже после того, как закончим свои выступления на ЧМ. В любом случае, ребята заявили о себе, в Европе уже точно знают наших футболистов. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу