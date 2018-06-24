Сергей Кирьяков – о ВАР: "Никто пока не понимает до конца, как это все делается"

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков в интервью "СЭ" высказался о работе системы ВАР на чемпионате мира-2018. Накануне в матче Германия – Швеция (2:1) польский арбитр Шимон Марчиняк отказался от помощи системы ВАР и не назначил пенальти в ворота немцев за очевидный фол в штрафной.

- Сколько было ситуаций на крупных турнирах в прошлом, когда не засчитывались чистые голы, как мяч англичан в ворота сборной Германии (на ЧМ-2010. – Прим. "СЭ"), когда забивали руками, - сказал Кирьяков. - Сейчас в футболе крутятся большие деньги. Давление огромнейшее, болельщики вплоть до политиков и первых лиц государств переживают. Поэтому логично придумать такую систему, при которой справедливость могла бы восторжествовать. На нашем чемпионате мира действительно складывались ситуации, когда решение судьи было правильно оценено видеоассистентами или они оказали ему помощь. Конечно, когда каждое новшество используется в первый раз, никто не может знать всех нюансов. В одном случае игроки налетают на арбитра и требуют, чтобы он посмотрел эпизод. И он идет это делать. Но в матче Германии и Швеции футболисты тоже потребовали от судьи посмотреть момент, но он отказался. До конца никто пока не понимает, как это все делается. Думаю, было бы правильно, когда тренеры требуют от резервного судьи посмотреть повтор. Это стало бы логично, учитывая опыт других видов спорта. (Игорь НОВИКОВ)

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