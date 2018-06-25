Сергей Кирьяков: "И Уругвай, и Россия понимают, что первое место в группе позволит в 1/8 финала не встретиться с Испанией"

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился с "СЭ" ожиданиями перед матчем 3-но тура группы А ЧМ-2018 Уругвай - Россия.

- Будет достаточно напряженная игра. И Уругвай, и Россия понимают, что первое место в группе дает возможность в 1/8финала не встретиться с Испанией, - отметил Кирьяков. - После тяжелых стартовых встреч, думаю, можно дать передышку возрастным футболистам. К тому же есть болячки и карточки - это все нужно просчитывать. Дальше пойдут матчи на вылет, где каждый нюанс способен оказаться решающим.

- Будет мало голов?

- Учитывая особенности соперника, вряд ли забьют много. Уругвай - достаточно закрытая команда. Очень здорово использует стандарты. Южноамериканцы забивают только с них, хотя были шансы у Кавани и Суареса, но их "пушки" пока молчат. Надеюсь, что в этом матче они тоже не выстрелят. Как показала встреча с Египтом, мы можем хорошо играть против сильных футболистов. Кавани и Суаресу нужно уделить побольше внимания. Конечно, необходимо постараться навязать сопернику свой футбол. Шансов в атаке создадим немного, но, надеюсь, их используем. (Игорь НОВИКОВ)

Уругвай - Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара

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