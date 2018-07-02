Сергей Карякин: "Я полностью предсказал ход игры Испания - Россия"

Российский гроссмейстер, экс-претендент на титул чемпиона мира по шахматам Сергей Карякин рассказал, что ему удалось предугадать ход матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу Испания – Россия​ (1:1, пенальти – 3:4). В интервью "СЭ" он сравнивал игру со своим противостоянием с Магнусом Карлсеном и выразил надежду, что сборной, в отличие от него, удастся одолеть соперника.

– Я безумно счастлив, что попал на матч Испания – Россия, – цитируют "Известия" Карякина. – Огромное спасибо хочу сказать Сергею Галицкому и Владимиру Крамнику, которые помогли мне достать билеты на эту игру. С моим менеджером Кириллом Зангалисом мы получили фантастические эмоции. Теперь мы опустошены и едем отмечать эту историческую победу. Это самые крутые эмоции, которые я получал на футболе. Немного поражаюсь, что, когда я присутствую на стадионе, "Спартак" никогда не проигрывает, а сегодня я первый раз пришел на сборную России и она выиграла у Испании. Ребята – красавцы. Да, было тяжело. Да, играли "вторым номером".

Но перед игрой я сказал журналистам, что противостояние с Испанией будет похоже на наш чемпионский матч с Магнусом Карлсеном. У меня не получилось выиграть у норвежца "по пенальти", а наша сборная сделает это. Так и получилось. Поэтому я полностью предсказал ход игры этой пары.