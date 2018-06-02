Сергей Андреев: "Обалдел, когда Гранат начал хватать руками соперника. И это защитник сборной?"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев в преддверии товарищеского матча Россия - Турция раскритиковал игру Владимира Граната во встрече против Австрии (0:1). Вместе с тем, экс-форвард сомневается, что выход на поле кого-то другого в пару к Сергею Игнашевичу изменит ситуацию.

Как нужно выходить против Турции – в четыре или в пять защитников?

– Может быть, покажусь где-то резким, но не понимаю всех этих разговоров об этих схемах.

– Почему?

– Да бросьте вы! Если ты умеешь играть в футбол, какая тебе разница – 4-4-2, 4-3-3 или 5-4-1 или еще что-то? В футбол играть надо! А мы на каком месте в рейтинге ФИФА находимся? На 66-м. Ну о чем тут говорить…Только вдумайтесь – Россия в седьмом десятке! Глубоко сейчас в третьем мире сидим.

– Допустим, Черчесов вновь сыграет в четыре защитника. Кто составит пару Игнашевичу?

– Игнашевич выглядел против Австрии намного лучше Граната. Это очевидно. Просто я обалдел, когда рубиновец в единоборстве начал хватать руками соперника. И это защитник сборной? Хороший судья сразу его удалил бы. Что происходит-то? Игнашевич себе такого не позволяет, хотя ему через две недели стукнет 39.

– Кто тогда заменит Граната?

– А есть варианты?

– Кутепов, Семенов, возможно, Нойштедтер.

– Кутепов, Семенов… И что – станет лучше?! Или Нойштедтер? Не уверен. Что вы можете еще сделать? У меня ответа нет.

Полная версия интервью Сергея Андреева



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