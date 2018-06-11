Сенегал обыграл Корею в преддверии чемпионата мира

Сборная Сенегала в товарищеском матче обыграла Корею. Встреча, состоявшаяся в рамках подготовки команд к чемпионату мира-2018, завершилась победой африканской команды со счетом 2:0.

Победным для сенегальцев стал автогол Ким Ен Гвона. В компенсированное ко второму тайму время Мусса Конате удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Сборная Кореи на турнире в России сыграет с Швецией (18 июня, Нижний Новгород), Мексикой (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германией (27 июня, Казань). Сенегал, в свою очередь, выступит в квартете F. Его соперниками будут Польша (19 июня, Москва, "Спартак"), Япония (24 июня, Екатеринбург) и Колумбия (28 июня, Самара).

Товарищеский матч

Корея - Сенегал - 0:2 (0:0)

Голы: Ким Ен Гвон, 67 - в свои ворота (0:1). Конате, 90+1 - пенальти (0:2).

11 июня. Гредиг. Стадион Das.Goldberg Stadion.

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