Сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2018

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.

В число "сеяных" вошли сборные Швейцарии (11 место), Италии (15 место), Хорватии (18-е место) и Дании (19-е место). "Несеяными" стали Северная Ирландия (23-е место), Швеция (25-е место), Ирландия (26-е место) и Греция (47-е место).

Начало церемонии жеребьевки – в 15.00 по московскому времени. Первые стыковые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14 ноября. Победители четырех пар смогут сыграть в финальной стадии чемпионата мира.

Напомним, что участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе уже гарантировали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Уругвай, Аргентина, Колумбия и Панама.

"СЭ" проведет трансляцию жеребьевки.