Сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2018

Сегодня состоится жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации чемпионата мира 2018 года.
В число "сеяных" вошли сборные Швейцарии (11 место), Италии (15 место), Хорватии (18-е место) и Дании (19-е место). "Несеяными" стали Северная Ирландия (23-е место), Швеция (25-е место), Ирландия (26-е место) и Греция (47-е место).
Начало церемонии жеребьевки – в 15.00 по московскому времени. Первые стыковые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14 ноября. Победители четырех пар смогут сыграть в финальной стадии чемпионата мира.
Напомним, что участие в чемпионате мира-2018 в России вместе с хозяевами турнира себе уже гарантировали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Уругвай, Аргентина, Колумбия и Панама.
"СЭ" проведет трансляцию жеребьевки.
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Ирландии
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Греции (футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Северной Ирландии
- Сборная Панамы