Сборную Японии в аэропорту встретили сотни болельщиков

Сборная Японии в четверг вернулась домой после выступления на чемпионате мира-2018, сообщает ТАСС. В аэропорту футболистов и главного тренера Акиру Нисино встретили несколько сотен болельщиков и журналистов, которые заполнили практически все пространство в зоне прилета одного из терминалов.

Появившихся перед ними спортсменов они приветствовали восторженными криками благодарности за хорошее выступление на турнире. Многие выкрикивали имена футболистов, в частности капитана команды Макото Хасебе, который завершает карьеру в сборной. Многие болельщики приехали в аэропорт вечером в среду, чтобы быть в первых рядах во время встречи спортсменов.

Сборная Японии в групповом турнире обыграла Колумбию (2:1), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и проиграла Польше (0:1). Команда вышла в плей-офф со второго места в группе, а в 1/8 финала проиграла Бельгии (2:3).

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