22:16 14 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Сборной Англии не хватило Варди". Канчельскис - о выступлении англичан на ЧМ-2018


Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед"  Андрей Канчельскис заявил, что сборные Англии и Бельгии показали интересный футбол в матче чемпионата мира за третье место (0:2). Он также считает, что для успеха англичанам не хватило хорошей игры нападающего Джейми Варди.

Отличная, интересная была игра - две хорошие атакующие команды, - цитирует ТАСС Канчельскиса. - Конечно, я болел за англичан, но им сегодня не повезло. Забей они гол, могли бы довести до серии пенальти. Плюс Джейми Варди практически весь турнир просидел на скамейке, и мне кажется, что его команде как раз и не хватило.

Бельгия - Англия

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5374433

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