Сборная США не смогла обыграть Гондурас

Сборная США на выезде сыграла вничью с Гондурасом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:1. Хозяева открыли счет в середине первого тайма - отличился нападающий Роммель Куиото. Гости смогли отыграться лишь за пять минут до конца основного времени усилиями форварда "Гамбурга" Бобби Вуда.

За два тура до завершения турнира у команды идут на третьем и четвертом местах в группе. На их счету по девять очков.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

Гондурас - США - 1:1 (1:0)

Голы: Куиото, 28 (1:0). Вуд, 85 (1:1).