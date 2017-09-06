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02:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная США не смогла обыграть Гондурас

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Сборная США на выезде сыграла вничью с Гондурасом в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 1:1. Хозяева открыли счет в середине первого тайма - отличился нападающий Роммель Куиото. Гости смогли отыграться лишь за пять минут до конца основного времени усилиями форварда "Гамбурга" Бобби Вуда.

За два тура до завершения турнира у команды идут на третьем и четвертом местах в группе. На их счету по девять очков. 

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

Гондурас - США - 1:1 (1:0)

Голы: Куиото, 28 (1:0). Вуд, 85 (1:1).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy_

Это Гондурас не смог обыграть США. Дебилы, вести весь матч и за 5 минут до конца все слить...((( Ключевую игру слили!

02:45