Сборная Саудовской Аравии перед матчем с Россией проиграла Германии

Соперник сборной России по матчу открытия чемпионата мира-2018 Саудовская Аравия в Леверкузене проиграла Германии в товарищеском матче (1:2). В составе действующих чемпионов мира голом отметился Тимо Вернер, автогол на счету Омара Отмана Хавсави.

Единственный гол в ворота немцев забил Таисир Аль-Джассам, добивший мяч в сетку после нереализованного Мохаммедом Аль-Сахлави пенальти.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

Сборная Саудовской Аравии выступит в группе A. Помимо матча с Россией (14 июня, Москва, "Лужники"), встретится с Уругваем (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египтом (25 июня, Волгоград). Германия в квартете F встретится с Мексикой (17 июня, Москва, "Лужники"), Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

Товарищеский матч

Германия - Саудовская Аравия - 2:1 (2:0)

Голы: Вернер, 8 (1:0). Отман Хавсави, 43 - в свои ворота (2:0). Аль-Джассам, 84 (2:1).

Нереализованный пенальти: Аль-Сахлави, 84.

Германия: Нойер (тер Штеген, 46), Киммих (Гинтер, 81), Боатенг (Зюле, 46), Хуммельс, Хектор, Хедира, Кроос, Мюллер (Брандт, 74), Ройс (Гюндоган, 57), Дракслер, Вернер (Гомес, 62).

Саудовская Аравия: Аль-Муайуф, Аль-Шахрани, О.Хавсави (Аль-Булаихи, 83), Отман Хавсави, Аль-Харби (Аль-Бураик, 46), Аль-Джассам, Аль-Муваллад (Аль-Сахлави, 62), Аль-Фарадж (Аль-Хайбари, 90+1), Аль-Давсари (Бахбир, 87), Аль-Шехри, Отаиф (Аль-Мокахви, 75).

Предупреждение: Аль-Мокахви, 89.

Судья: Винчич (Словения).

8 июня. Леверкузен. Стадион BayArena.

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