Сборная России – лучшая по игре в защите на ЧМ после четвертьфиналов

Сборная России, несмотря на вылет с чемпионата мира после поражения от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в 1/4 финала, сохраняет лидерство по статистическим показателям действий в обороне. Как отмечается на официальном сайте ФИФА, хозяева турнира за пять матчей суммарно совершили 259 выносов, отборов и сейвов.

Лидером по количеству голов является Бельгия (14 мячей), по числу так – Бразилия (292). Самой пасующей командой ЧМ-2018 остается Испания (3120 точных передач), которая проиграла россиянам (1:1, 3:4 – по пенальти) в 1/8 финала.

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