Сборная Португалии попросила в номера на базе ЧМ-2018 плазменные панели и игровые консоли

Игроки сборной Португалии попросили установить в каждый из номеров тренировочной базы чемпионата мира-2018 большие плазменные панели и игровые консоли, сообщает ТАСС со ссылкой на министра физкультуры и спорта Московской области Романа Терюшкова. Действующие чемпионы Европы будут базироваться в Кратово в учебно-тренировочном центре "Сатурн".

- Несколько полей и идеальный газон - это еще не все требования представителей сборной Португалии, - сказал Терюшков. - Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы и сейчас по ним ведутся работы.

На данный момент известно одно - главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно-тренировочного центра "Сатурн". В любом из номеров, который он выберет. Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети, думаю, что играть они будут в футбол.

Португалия на ЧМ-2018 сыграет в группе B с Испанией (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ираном (25 июня, Саранск).