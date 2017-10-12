Сборная Мексики во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске?

Сборная Мексики выбрала базу "Динамо" в Новогорске в качестве места размещения во время чемпионата мира 2018 года в России, утверждает "Р-Спорт". Мексиканцы наряду с командами Коста-Рики и Панамы добилась права сыграть на ЧМ-2018 от КОНКАКАФ. Еще один представитель региона сборная Гондураса оспорит путевку в стыковых играх со сборной Австралии.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.