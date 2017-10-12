16:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Мексики во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске?


Сборная Мексики выбрала базу "Динамо" в Новогорске в качестве места размещения во время чемпионата мира 2018 года в России, утверждает "Р-Спорт". Мексиканцы наряду с командами Коста-Рики и Панамы добилась права сыграть на ЧМ-2018 от КОНКАКАФ. Еще один представитель региона сборная Гондураса оспорит путевку в стыковых играх со сборной Австралии.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171012/1127064289.html

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий