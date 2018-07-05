Сборная Хорватии подарила Ловрену на день рождения торт в виде футбольного поля

Сборная Хорватии поздравила с днем рождения защитника команды Деяна Ловрена и подарила ему торт в виде футбольного поля. Хорвату исполнилось 29 лет.

- С днем рождения Деян Ловрен - желаем всего самого наилучшего, в том числе больше торжеств в ближайшие дни! - отмечается в официальном Твиттере сборной.

Напомним, хорваты пробились в четвертьфинал чемпионата мира, где им предстоит сыграть с Россией. Матч пройдет 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)