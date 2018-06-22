Сборная Египта без Салаха приняла участие в пятничном намазе в мечети "Сердце Чечни"

Сборная Египта, базирующаяся во время чемпионата мира в Грозном, приняла участие в коллективной пятничной молитве в главном мусульманском храме республики "Сердце Чечни", информируют "РИА Новости".

Мохамед Салах среди пришедших в заполненную до отказа мечеть футболистов замечен не был.

Ранее появилась информация, что игрок покинет расположение национальной команды до последнего матча на чемпионате мира против Саудовской Аравии из-за конфликта с Федерацией футбола Египта.



Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

Скандал в Египте: Салах может досрочно покинуть ЧМ-2018 //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ



