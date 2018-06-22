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Сборная Египта без Салаха приняла участие в пятничном намазе в мечети "Сердце Чечни"

Мохамед САЛАХ. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"
Мохамед САЛАХ. Фото Александр ФЕДОРОВ., "СЭ"

Сборная Египта, базирующаяся во время чемпионата мира в Грозном, приняла участие в коллективной пятничной молитве в главном мусульманском храме республики "Сердце Чечни", информируют "РИА Новости". 

Мохамед Салах среди пришедших в заполненную до отказа мечеть футболистов замечен не был.

Ранее появилась информация, что игрок покинет расположение национальной команды до последнего матча на чемпионате мира против Саудовской Аравии из-за конфликта с Федерацией футбола Египта.

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское) 

Скандал в Египте: Салах может досрочно покинуть ЧМ-2018 //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
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Дополнительная информация

https://ria.ru/religion/20180622/1523231348.html

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