Сборная Бельгии подарит болельщикам телевизоры. Если забьет еще два гола

Одна из бельгийских компаний по продаже электроники устроила перед чемпионатом мира акцию: она пообещала возместить стоимость каждого телевизора, если Бельгия забьет на турнире больше 15 голов. Сборной осталось забить всего два.

- Ты болельщик Бельгии? С крутым телевизором ты можешь наслаждаться футболом на чемпионате мира будто с первого ряда на стадионе. И это может быть совершенно бесплатно! Если сборная Бельгии забьет больше 15 голов, компания возместит тебе полную стоимость покупки, - говорится в рекламном объявлении.

Notre équipe belge est diablement efficace 😈! Le marquoir indique déjà 12 buts ! C'est une excellente nouvelle car s'ils gagnent contre le Brésil, les Diables Rouges ont encore au moins 2 matches à jouer! Nous y croyons , et vous 🇧🇪? pic.twitter.com/SfIC4A2WG3 – Krëfel (@Krefel) 3 июля 2018 г.

Очевидно, руководство компании не слишком верило в атакующую мощь команды. Да и на последних турнирах никто, кроме немцев, которые забили в 2014 году 18 голов, не преодолевал этот рубеж – 15 мячей. Тем не менее, бельгийцы уже наколотили 14. У команды в запасе игра за третье место, а грозная тройка Лукаку - Де Брейне - Азар легко забьет дважды.

Об этой акции не так давно рассказал и один из игроков сборной Бельгии Дрис Мертенс.

- У меня много друзей, которые купили телевизоры у этой компании, и я делаю все возможное, чтобы они достались им бесплатно. Наши нападающие сильны, мы можем создавать огромное количество голевых моментов. Так что готовы забить столько, сколько нужно, - шутил Мертенс.

Платить, если потребуется, придется не только бельгийской фирме, но и английской страховой компании, которая тоже решила рискнуть. Бельгийцы еще до объявления акции связались с букмекерами и страховщиками. Те заверили, что шансы Бельгии забить больше 15 голов равны одному проценту. А потому страховая компания решила подписаться под договором.

Если Бельгия добьется нужного результата в игре с хорватами или, что еще смешнее, англичанами, то компаниям придется выплатить очень внушительную сумму. Бельгийцы не называют точное число проданных телевизоров, но по комментариям в социальных сетях известно, что люди с удовольствием участвовали в акции. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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