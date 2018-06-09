Саудовская Аравия вылетела в Россию. Фото

Сборная Саудовской Аравии в своем Твиттере сообщила, что вылетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Во время турнира команда будет базироваться в Санкт-Петербурге.



Саудовская Аравия является соперником сборной России по матчу открытия турнира, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июня.



Также в групповом турнире команда встретится со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).