Саудовская Аравия вылетела в Россию. Фото

Сборная Саудовской Аравии в своем Твиттере сообщила, что вылетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Во время турнира команда будет базироваться в Санкт-Петербурге.
Саудовская Аравия является соперником сборной России по матчу открытия турнира, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июня.
Также в групповом турнире команда встретится со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).
📸 | Момент отправления национальной сборной в #Россию для подготовки к #Чм2018 pic.twitter.com/qwI9gk6dxu– Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 9 июня 2018 г.