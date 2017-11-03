Сантуш объяснил, почему не вызвал Роналду в сборную Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш отметил, что невызов нападающего "Реала" Криштиану Роналду в команду на ближайшие товарищеские матчи против сборных Саудовской Аравии и США связан с тем, чтобы предоставить ему время на отдых. В окончательную заявку попали футболисты "Локомотива" – Эдер и Мануэл Фернандеш.
- Низкая результативность? Вы правда думаете, что подобное может стать причиной для невызова Роналду? Нет, это не так, – цитирует News18.com Сантуша .
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- Эдерзиту Антониу Маседу Лопиш