Самый тяжелый игрок ЧМ-2018 объявил о завершении карьеры в сборной

Защитник сборной Панамы Роман Торрес принял решение завершить карьеру в национальной команде, информирует The Sun. 32-летний игрок был самым тяжелым игроком чемпионата мира-2018 (99 килограммов).

Помимо Торреса, забившего за сборную 10 голов в 108 играх, карьеру в национальной команде завершили 34-летний Габриэль Гомес, 36-летний Луис Техада, 36-летний Хайме Пенедо, 37-летний Блас Перес и 37-летний Фелипе Балой.

Сборная Панамы выступала на групповом этапе чемпионата мира вместе с командами Англии, Бельгии и Туниса. Панамцы не набрали ни одного очка и заняли последнее место в квартете.

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