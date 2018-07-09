Самый известный фанат сборной Англии рад, что видео Виды и Вукоевича добавило болельщиков британцам

Известный британский писатель и автор нескольких бестселлеров об английских футбольных болельщиках Дуги Бримсон рассказал "СЭ", что думает о поступке представителей сборной Хорватии Огнена Вукоевича и Домагоя Виды, которые после победы над Россией в субботнем матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Сочи (2:2, пенальти – 4:3) произнесли на камеру фразу "Слава Украине".

– Мне очень жаль, что Россия проиграла, – говорит Бримсон. – Я думал, что ваша команда пройдет дальше. Хотя до определенной степени рад тому, что Англия не встретится с русскими. Мое сердце разорвалось бы!

– Что думаете о видеозаписи, на которой Вида и Вукоевич передают привет Украине? Вида сказал, что это шутка.

– Не думаю, что это так. Опыт показывает, что футболисты, да и вообще спортсмены, в таких случаях говорят то, что находится в их сердце.

– Теперь многие российские болельщики говорят, что из-за поступка Виды станут в полуфинале поддерживать Англию. Кто-то намерен принести на стадион сербские флаги. Как вы к этому относитесь?

– Рад, что ваши фаны теперь поддержат Англию. Ложь наших глупых СМИ о России повлияла на то, что на чемпионат мира приехали единицы болельщиков сборной, так что теперь нам нужна любая помощь. При этом не согласен с теми, кто хочет прийти с символикой Сербии. Политика должна оставаться вне футбола! (Гоша ЧЕРНОВ)

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