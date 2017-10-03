Самара отстает от графика подготовки к ЧМ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018 сообщил о готовности строящихся стадионов. Глава ведомства отметил, ситуация во всех городах находится под контролем.

Екатеринбург - 85 процентов.

Ростов-на-Дону- 86.

Калининград - 83.

Волгоград - 73.

Нижний Новгород - 73.

Саранск - 67.

Самара - 65.

Есть отставание на отдельных этапах в Самаре, - сказал Колобков. - В отношении подрядчика введены штрафные санкции. Но ситуация под контролем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.