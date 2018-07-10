"Сам заплачу штраф ФИФА". Вукоевич отказался от помощи Украины

Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич заявил, что самостоятельно заплатит штраф в размере 15 тысяч швецарских франков, наложенный на него ФИФА за поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 4:3 пен.). Вукоевич вместе с защитником хорватской национальной команды Домагоем Видой записали видео, в котором посвятили эту победу Украине.

- Я сам заплачу штраф, - сказал Вукоевич в интервью порталу obozrevatel. - Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку.

Ранее глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что лично готов оплатить штраф, наложенный на Вукоевича.

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