Саид Эззатоллахи не подозревается в употреблении допинга, дело закрыто

Подозрения в употребления допинга полузащитником "Ростова" и сборной Ирана Саидом Эззатоллахи сняты, а дело закрыто, сообщил "СЭ" источник в "Доме футбола".

По словам источника "СЭ", расследование в отношении Эззатоллахи прекращено. Источник отметил, что допинг-проба была взята у Эззатоллахи 2 июня в Стамбуле - в рамках внесоревновательного контроля. Лаборатория ВАДА в Лозанне сообщила ФИФА, что допинг-проба действительно дала атипичный результат в связи с концентрацией лютеинизирующего гормона. Однако анализы, которые были проведены для обнаружения наличия гормона гонадотропин-рилизинг, антиэстрогенных субстанций и ингибитора ароматазы дали отрицательный результат.

Антидопинговый отдел ФИФА провел расследование и решил, что на данный момент наличие атипичного обнаружения не должно признаваться неблагоприятным результатом анализа, в связи с чем дело в отношении Эззатоллахи закрыто.

Полузащитник перешел в "Ростов" в феврале 2016 года. При этом вторую половину сезона-2016/17 он провел в аренде в "Анжи", а сезон-2017/18 - в "Амкаре". Всего на счету Эззатоллахи 36 матчей и два гола в чемпионате России.