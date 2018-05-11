Рыбус - в расширенном составе сборной Польши на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Польши огласил расширенный состав на чемпионат мира 2018 года. В предварительный список вошли 35 игроков, включая полузащитника "Локомотива" Мачея Рыбуса. Сборная Польши на ЧМ-2018 сыграет в группе H с Сенегалом, Колумбией и Японией.
Расширенная заявка сборной Польши:
вратари - Лукаш Скорупски, Лукаш Фабиански, Войцех Щенсны, Бартош Бьялковски;
защитники - Ян Беднарек, Бартош Берешиньски, Тьяго Сионек, Камил Глик, Артур Енджейчик, Марчин Каминьски, Томаш Кендзера, Михал Паздан, Лукаш Пищек;
полузащитники - Якуб Блащиковски, Павел Давидович, Пшемыслав Франковски, Яцек Горальски, Камил Гросицки, Дамиан Кондзер, Рафал Кужава, Кароль Линетти, Мацей Макушевски, Кшиштоф Мачиньски, Славомир Пешко, Мацей Рыбус, Себастьян Шиманьский, Шимон Журковский, Гжегож Крыховяк, Петр Зелиньски;
нападающие - Давид Ковнацкий, Роберт Левандовски, Аркадиуш Милик, Кшиштоф Пентек, Лукаш Теодорчик, Камиль Вильчек.
Kto znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Rosji? 🤔– Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 11 мая 2018 г.
Przed Wami szeroki skład na mundial! ⤵ pic.twitter.com/xpYSARwe3J
- Локомотив М (футбол)
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