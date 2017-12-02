Руслан Нигматуллин: "На Саудовскую Аравию и Египет нужно настраиваться как на Бразилию"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отметил, что команда не должна впадать в эйфорию после жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018, которая в пятницу состоялась в Кремле. По его словам, настраиваться на Саудовскую Аравию и Египет нужно как на Бразилию.

– Жеребьевка очень благоприятная. Главное, чтобы это не перешло в эйфорию, которая может навредить: и Саудовскую Аравию, и Египет обыгрывать можно и нужно, но к ним нужно хорошо подготовиться и максимально настроиться, как на Бразилию, - приводит пресс-служба РФС слова Нигматуллина. - В целом – все позитивно, оптимистично. У каждой команды есть свои слабые и сильные стороны. В любом случае, календарь у нас хороший. В первых двух матчах можно обеспечить себе выход в плей-офф. Понятно, что дальше Португалия и Испания, но туда пока не надо заглядывать.

Прямой конкурент за первое место – Уругвай, в составе которого играют футболисты мирового масштаба: Кавани, Годин. Хороший вратарь – Муслера. Те игроки, тот костяк, на котором строится эта команды. Уругвай – это очень непростой соперник. Египет и Саудовская Аравия, конечно, классом ниже.

У Египта главный лидер – вратарь, который даже старше меня. Я закончил, а он еще играет. Летом увидим его России. Египет давно не отбирался на чемпионат мира. Поэтому сам факт попадания в финальную стадию заслуживает уважения. У Саудовской Аравии в составе только один легионер, остальные футболисты из внутреннего чемпионата. Команда вполне проходимая.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!