РУСАДА оформило допинг-офицерам ФИФА документы, позволяющие вывозить пробы ЧМ-2018

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оформило на допинг-офицеров Международной федерации футбола (ФИФА) специальные документы, с помощью которых они смогут беспрепятственно перевозить за границу отобранные пробы участников чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщила первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Все антидопинговое обеспечение ЧМ-2018 будет находиться в ведении ФИФА. В России будут работать их допинг-офицеры, которые займутся отбором проб у футболистов. У допинг-офицеров ФИФА во время чемпионата мира будут и свои шапероны (сопровождающие), в обязанности которых входит уведомление спортсменов о предстоящей процедуре допинг-контроля и визуальный контроль до момента сдачи пробы.

- Но существуют определенные нюансы работы инспекторов допинг-контроля, отраженные в таможенном законодательстве РФ, - цитирует ТАСС Пахноцкую. - Речь идет о переправке биоматериала (в нашем случае - допинг-проб) за границу. Сотрудники ФИФА смогут пройти через российскую границу с отобранной пробой только в том случае, если они имеют сопроводительные письма от РУСАДА.

Мы заранее запросили у ФИФА фамилии допинг-офицеров, их свидетельства. ФИФА нам все документы предоставила. Мы, в свою очередь, сразу подготовили необходимые для их работы сопроводительные письма и сегодня передали их в ФИФА.