"Рубин" поприветствовал сборную Японии в Казани

"Рубин" поприветствовал сборную Японии, которая сегодня приземлилась в Казани для участия в чемпионате мира по футболу. Японцы будут жить и тренироваться на базе казанского клуба.
- Добро пожаловать в Казань! - приветствовал "Рубин" гостей в своем официальном Твиттере на японском и английском языках.
Японцы сыграют в группе Н с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).
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ようこそ, @jfa_samuraiblue! 🇯🇵– "Рубин" Казань (@fcrk) 13 июня 2018 г.
Welcome to Kazan, @jfa_en! 🇯🇵 #Samuraiblue #WorldCup pic.twitter.com/SVzUenom59
- Рубин
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
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