"Рубин" поприветствовал сборную Японии в Казани

"Рубин" поприветствовал сборную Японии, которая сегодня приземлилась в Казани для участия в чемпионате мира по футболу. Японцы будут жить и тренироваться на базе казанского клуба.

- Добро пожаловать в Казань! - приветствовал "Рубин" гостей в своем официальном Твиттере на японском и английском языках.

Японцы сыграют в группе Н с командами Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).

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