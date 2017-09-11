Ростовские власти потратят 85 миллионов на технику для ухода за газонами баз ЧМ-2018

Власти Ростовской области потратят 85 миллионов рублей на закупку техники для ухода за газонами тренировочных баз ЧМ-2018, сообщает newsdelo.com. Как следует из документов, планируется закупить финишную барабанную самоходную газонокосилку, многофункциональный трактор, разметчик с распылителем, дерноподрезчик, измеритель влажности поля и многое другое. Весь покупаемый товар должен быть новым и иметь как минимум годовую гарантию, а также быть поставлен в течение 60 суток с момента заключения контракта.

Напомним, тренировочными базами команд к ЧМ-2018 в Ростовской области являются стадионы "Локомотив", "Труд", "Олимп-2" и СКА в Ростове-на-Дону, а также стадион им. Лакомова в Азове и "Торпедо" в Таганроге.