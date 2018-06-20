Ростовчане поздравили исландца Сигурдссона многотысячным боевым кличем

Ростовчане подготовили флешмоб в честь дня рождения защитника "Ростова" и сборной Исландии Рагнара Сигурдссона. Вчера, 19 июня, игроку исполнилось 32 года.

Накануне перед началом трансляции матча между сборными России и Египта (3:1) ростовские болельщики исполнили боевой клич викингов, которым исландские фанаты прославились на чемпионате Европы-2016.



Под удары барабанов болельщики вскидывали руки, выполняли хлопки и дружно выдыхали: "Ху".

Исландия выступает в группе D. Первый матч против Аргентины исландцы провели вничью 1:1. Они встретятся с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).

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