Ростовчане поздравили исландца Сигурдссона многотысячным боевым кличем

Ростовчане подготовили флешмоб в честь дня рождения защитника "Ростова" и сборной Исландии Рагнара Сигурдссона. Вчера, 19 июня, игроку исполнилось 32 года.
Накануне перед началом трансляции матча между сборными России и Египта (3:1) ростовские болельщики исполнили боевой клич викингов, которым исландские фанаты прославились на чемпионате Европы-2016.
Под удары барабанов болельщики вскидывали руки, выполняли хлопки и дружно выдыхали: "Ху".
🇮🇸🇮🇸🇮🇸– Football Club Rostov (@rostovfc) 19 июня 2018 г.
Happy birthday, Ragnar! #ЧМ2018 pic.twitter.com/Umnzo5hPnw
Исландия выступает в группе D. Первый матч против Аргентины исландцы провели вничью 1:1. Они встретятся с командами Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).
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