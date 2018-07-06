Россияне считают сборную России фаворитом ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян по поводу фаворитов чемпионата мира-2018. Как сообщает "Р-Спорт", 20 процентов опрошенных верят в победу России, а 14 процентов - Бразилии. В успех Франции верят 4 процента, Англии - 3 процента, Хорватии и Бельгии - по 2 процента, Уругвая - 1 процент.

Опрос был проведен 4 июля среди россиян в возрасте от 18 лет путем телефонных интервью. Были опрошены 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

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