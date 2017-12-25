Россия сыграет с Францией в Санкт-Петербурге и с Австрией - в Инсбруке

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, приостановивший сегодня свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза, сообщил, что товарищеский матч сборной России с Францией весной 2018 года пройдет на стадионе "Санкт-Петербург". Игра состоится 27 марта в рамках подготовки к чемпионату мира-2018.
В конце мая на сборах в Инсбруке Россия встретится с Австрией. Дата игры - 30 мая.
Также Мутко подтвердил, что россияне сыграют в марте с Бразилией в "Лужниках". Эта встреча пройдет 23 марта.
Мутко: анонсируем весной игры Россия - Бразилия в Лужниках и Россия - Франция в Петербурге. А в конце мая с Австрией в Инсбруке– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 25 декабря 2017 г.
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