Россия - Саудовская Аравия: наши уже на стадионе!

Сборная России прибыла в "Лужники", где сегодня сыграет в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.

Игра начнется в 18.00 по московскому времени, предварять ее будет торжественная церемония открытия турнира.

Мы на футбольном поле! Пока - в "цивилке" 😎 pic.twitter.com/ry85C4MRTx – Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.