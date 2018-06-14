16:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - Саудовская Аравия: наши уже на стадионе!


Сборная России прибыла в "Лужники", где сегодня сыграет в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии

Игра начнется в 18.00 по московскому времени, предварять ее будет торжественная церемония открытия турнира.

Россия - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 18.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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