Россия - Саудовская Аравия: наши уже на стадионе!

Сборная России прибыла в "Лужники", где сегодня сыграет в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.
Мы на стадионе! pic.twitter.com/CsBAlWJKzN– Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Игра начнется в 18.00 по московскому времени, предварять ее будет торжественная церемония открытия турнира.
Мы на футбольном поле! Пока - в "цивилке" 😎 pic.twitter.com/ry85C4MRTx– Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Россия - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия - начало в 18.00 (время московское)