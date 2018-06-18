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Россия потратила 683 миллиарда рублей на подготовку к ЧМ-2018


Затраты России на подготовку чемпионата мира-2018 составили 683 млрд рублей, говорится в исследовании компании JLL. Итоговые расходы на 19 млрд рублей превысили запланированные в 2013 году траты.

265 млрд рублей пошли на возведение и ремонт спортивных объектов, еще 228 млрд рублей - на обновление транспортной инфраструктуры.

Напомним, Россия построила и основательно обновила все 12 стадионов для проведения мирового первенства. 

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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