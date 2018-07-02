23:42 2 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Россия оказалась на высоте". Гэри Невилл о ЧМ-2018


Бывший защитник сборной Англии Гэри Невилл признался, что чемпионат мира-2018 является лучшим турниром, который он когда-либо видел. 

- Этот турнир - лучший из тех, что я видел. Россия оказалась на высоте. Приезжайте и насладитесь, если у вас есть такая возможность, - написал Невилл в своем Твиттере.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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