"Россия оказалась на высоте". Гэри Невилл о ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Англии Гэри Невилл признался, что чемпионат мира-2018 является лучшим турниром, который он когда-либо видел.

- Этот турнир - лучший из тех, что я видел. Россия оказалась на высоте. Приезжайте и насладитесь, если у вас есть такая возможность, - написал Невилл в своем Твиттере.

This tournament is the best I’ve ever seen. This country 🇷🇺 has risen to the occasion!! Come and enjoy it if you can ⚽️ – Gary Neville (@GNev2) 2 июля 2018 г.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018