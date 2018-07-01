Россия и Испания. За кого болели близнецы Курниковой и Иглесиаса

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опубликовала два фото своих детей. Малыши Николас и Люси по очереди примерили сперва футболки с талисманом чемпионата мира по футболу-2018 волком Забивакой, а затем - сборной Испании. В подписи к фотографиям Курникова написала хэштег "мир дружба жвачка".

По всей видимости, россиянка намекнула, что ее семья не имела предпочтений в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия (1:1, пенальти 3:4).

Курникова с 2001 года встречается с испанским певцом Энрике Иглесиасом. В конце прошлого года стало известно, что у пары родилась двойня.