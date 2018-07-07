Россия - Хорватия: Самедов обошел Зырянова и Ловчева по матчам за сборную

Полузащитник сборной России Александр Самедов вышел на поле в стартовом составе на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. Для хавбека это 53-я игра за Россию, по этому показателю он обошел Дмитрия Хлестова и Константина Зырянова, а также догнал Дмитрия Хохлова. С учетом советской истории Самедову также удалось обойти Евгения Ловчева и Игоря Численко.

Рекорд по матчам за сборную принадлежит Сергею Игнашевичу, который сегодня проводит 127-ю игру.

Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия