Россия - Хорватия: Самедов обошел Зырянова и Ловчева по матчам за сборную

Полузащитник сборной России Александр Самедов вышел на поле в стартовом составе на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. Для хавбека это 53-я игра за Россию, по этому показателю он обошел Дмитрия Хлестова и Константина Зырянова, а также догнал Дмитрия Хохлова. С учетом советской истории Самедову также удалось обойти Евгения Ловчева и Игоря Численко.
Рекорд по матчам за сборную принадлежит Сергею Игнашевичу, который сегодня проводит 127-ю игру.
Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия
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Как закончится матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия?
Победой России в основное время
37.6%
Победой России в дополнительное время
11.4%
Победой России в серии пенальти
10.2%
Победой Хорватии в основное время
36.5%
Победой Хорватии в дополнительное время
3.0%
Победой Хорватии в серии пенальти
1.2%
- Сергей Игнашевич
- Александр Самедов
- Дмитрий Хохлов
- Константин Зырянов
- Сборная России (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Дмитрий Хлестов
- Евгений Ловчев
- Игорь Численко