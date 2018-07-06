Россия - футбольная страна! Так считает президент ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия является одной из крупнейших футбольных стран мира и доказала это проведением ЧМ-2018.

- Кто-то говорил, что Россия это не футбольная страна, - цитирует ТАСС Инфантино. - Но, судя по последним событиям на этом чемпионате мира, Россия это одна из крупнейших футбольных стран в мире и не только на футбольном поле, но и за его пределами. Нам напоминали разные подробности о России. Но мы приехали сюда и увидели все. И я говорю не только о себе, а о сотнях тысяч людей со всего мира, приехавших в Россию и празднующих победы своих сборных на Красной площади и в других местах в майках своих национальных команд. Все вместе, вместе с россиянами. Вот это и есть настоящая Россия, а не та Россия, которую нам изображают некоторые и хотят, чтобы мы этому верили. Вот Россия, та, которую мы видим сами - открытая и гостеприимная страна, с многомиллионным населением, которое живет так же как и в любой другой части мира и эти миллионы демонстрируют, как они рады видеть у себя весь мир.

Напомним, чемпионат мира в России стартовал 14 июня и завершится 15 июля.