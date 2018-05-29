12:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Россия 1" покажет 7 матчей ЧМ-2018, Стогниенко прокомментирует финал

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Известный комментатор Владимир Стогниенко в Твиттере сообщил, что канал "Россия 1" покажет 7 матчей чемпионата мира-2018. Журналист отметил, что он получил назначение на 6 из них.

В список игр, на которых будет работать Стогниенко, вошли матч Россия - Египет (19 июня, Санкт-Петербург) и финал турнира (15 июля, Москва, "Лужники"). При этом комментатор подчеркнул, что из двух игр 1/4 финала, которые состоятся в один день, он будет комментировать только одну.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Andre_Saratov

Это хорошо.

13:28

загадочный лысый ассятин

Даёшь Витю Гуся в комментаторы на ПЕРВОМ!!!!! На матчи наш--раш... Любимейшее занятие -- слушать и читать вопли/визги журналистов и ура--поцтреоцких интернетчиков о проигранных матчах, которые комментировал Гусь!!

13:17

ЗЗ+

Дядька Надеюсь на медиахолдинге Матч тоже покажут, но с другим комментатором.// Ага, с Геннадием Орловым :)))))

13:03

sailor1990

А матч Тв придется смотреть без звука

12:56

Дядька

Надеюсь на медиахолдинге Матч тоже покажут, но с другим комментатором.

12:48

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