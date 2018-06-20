Роналду превзошел Пушкаша

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата мира против сборной Марокко и вышел на первое место в списке бомбардиров европейских сборных. 33-летний португалец, на счету которого значится 85 голов в 152 матчах, обогнал по голам за сборную Ференца Пушкаша, выступавшего за команды Венгрии и Испании. Мировой рекорд принадлежит Али Даеи, забившему 109 мячей за сборную Ирана. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры в истории европейских сборных
|
Игрок
|
Сборная
|
Матчи
|
Голы
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
152
|
85
|
Ференц ПУШКАШ
|
Венгрия, Испания
|
89
|
84
|
Шандор КОЧИШ
|
Венгрия
|
68
|
75
|
Мирослав КЛОЗЕ
|
Германия
|
137
|
71
|
Герд МЮЛЛЕР
|
ФРГ
|
62
|
68
|
Робби КИН
|
Ирландия
|
146
|
68
|
Златан ИБРАГИМОВИЧ
|
Швеция
|
116
|
62
|
Давид ВИЛЬЯ
|
Испания
|
98
|
59
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