Роналду превзошел Пушкаша

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата мира против сборной Марокко и вышел на первое место в списке бомбардиров европейских сборных. 33-летний португалец, на счету которого значится 85 голов в 152 матчах, обогнал по голам за сборную Ференца Пушкаша, выступавшего за команды Венгрии и Испании. Мировой рекорд принадлежит Али Даеи, забившему 109 мячей за сборную Ирана. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры в истории европейских сборных

Игрок Сборная Матчи Голы КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 152 85 Ференц ПУШКАШ Венгрия, Испания 89 84 Шандор КОЧИШ Венгрия 68 75 Мирослав КЛОЗЕ Германия 137 71 Герд МЮЛЛЕР ФРГ 62 68 Робби КИН Ирландия 146 68 Златан ИБРАГИМОВИЧ Швеция 116 62 Давид ВИЛЬЯ Испания 98 59

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