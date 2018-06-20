15:13 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналду превзошел Пушкаша


Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче чемпионата мира против сборной Марокко и вышел на первое место в списке бомбардиров европейских сборных. 33-летний португалец, на счету которого значится 85 голов в 152 матчах, обогнал по голам за сборную Ференца Пушкаша, выступавшего за команды Венгрии и Испании. Мировой рекорд принадлежит Али Даеи, забившему 109 мячей за сборную Ирана. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры в истории европейских сборных

Игрок

Сборная

Матчи

Голы

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

152

85

Ференц ПУШКАШ

Венгрия, Испания

89

84

Шандор КОЧИШ

Венгрия

68

75

Мирослав КЛОЗЕ

Германия

137

71

Герд МЮЛЛЕР

ФРГ

62

68

Робби КИН

Ирландия

146

68

Златан ИБРАГИМОВИЧ

Швеция

116

62

Давид ВИЛЬЯ

Испания

98

59

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