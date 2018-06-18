Ромелу Лукаку: "Цели стать лучшим бомбардиром нет, главное – команда, ее победы"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который оформил дубль в матче чемпионата мира против Панамы (3:0) отметил, что для него важнее успехи команды, чем собственные достижения.

- Для команды очень важно было так хорошо начать турнир и победить. У нас есть хорошие качества и игроки, которые могут "выстрелить", - приводит "Р-Спорт" слова Лукаку. - Пора думать о следующей игре, она будет еще сложнее. Я могу играть по-разному, в разных стилях. Для меня важно выбирать правильную линию, и часто получается оказаться в нужное время в нужном месте. Цели стать лучшим бомбардиром нет, главное для меня - это команда, ее победы.

Следующую игру бельгийцы проведут против команды Туниса, матч пройдет 23 июня на московском стадионе "Спартак". Также Лукаку и компанию ожидает встреча с англичанами, которая состоится 28 июня в Калининграде.