Ромелу Лукаку: "Цели стать лучшим бомбардиром нет, главное – команда, ее победы"

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, который оформил дубль в матче чемпионата мира против Панамы (3:0) отметил, что для него важнее успехи команды, чем собственные достижения.
- Для команды очень важно было так хорошо начать турнир и победить. У нас есть хорошие качества и игроки, которые могут "выстрелить", - приводит "Р-Спорт" слова Лукаку. - Пора думать о следующей игре, она будет еще сложнее. Я могу играть по-разному, в разных стилях. Для меня важно выбирать правильную линию, и часто получается оказаться в нужное время в нужном месте. Цели стать лучшим бомбардиром нет, главное для меня - это команда, ее победы.
Следующую игру бельгийцы проведут против команды Туниса, матч пройдет 23 июня на московском стадионе "Спартак". Также Лукаку и компанию ожидает встреча с англичанами, которая состоится 28 июня в Калининграде.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180618/1138202744.html
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Ромелу Лукаку
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
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