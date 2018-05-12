18:02 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роман Павлюченко: "Смолов станет открытием чемпионата мира"


Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что его соотечественник и коллега по амплуа Федор Смолов станет открытием на чемпионате мира-2018.

 - Я думаю, что Федор Смолов будет открытием чемпионата. Мне кажется, он сегодня показывает хороший футбол и много забивает, - цитирует Павлюченко "Р-Спорт". -  Он лидер в атаке.

В группе А сборная России сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

Как купить билеты на чемпионат мира-2018 по футболу 

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180512/1136768522.html

Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!