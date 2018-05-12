Роман Павлюченко: "Смолов станет открытием чемпионата мира"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что его соотечественник и коллега по амплуа Федор Смолов станет открытием на чемпионате мира-2018.

- Я думаю, что Федор Смолов будет открытием чемпионата. Мне кажется, он сегодня показывает хороший футбол и много забивает, - цитирует Павлюченко "Р-Спорт". - Он лидер в атаке.

В группе А сборная России сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

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