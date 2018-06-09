Роберту Фирмину: "Надеюсь, что смогу сделать со сборной Бразилии тоже, что и с "Ливерпулем" в этом сезоне"

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину после успешного сезона с клубом рассчитывает на успех со сборной Бразилии на чемпионате мира-2018. Также он отметил, что бразильцы мечтают о победе в турнире.

– Надеюсь, что смогу сделать со сборной тоже, что и с "Ливерпулем" в этом сезоне, – цитирует Daily Mail Фирмину. – Выиграть чемпионат мира было бы невероятно, но нам нужно очень много работать, чтобы воплотить эту мечту в реальность.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

Расписание ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России: где и как купить билеты