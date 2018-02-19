Роберто Розетти: "Есть хорошие шансы на то, чтобы увидеть ВАР на чемпионате мира"

Куратор внедрения системы видеоповторов (ВАР) в чемпионате Италии, бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Роберто Розетти считает, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 3 марта утвердит использование новой технологии во время чемпионата мира 2018 года в России. По его мнению, это нововведение повысит справедливость футбола.

- 3 марта состоится ежегодное совещание IFAB, на котором, я считаю, будет принято решение, - цитирует Gazzetta dello Sport Розетти. - Президент ФИФА Инфантино долгое вермя верит в этот проект, он давно вкладывался в эту систему, чтобы избавиться от судейских ошибок и сделать футбол более справедливым. Думаю, есть хорошие шансы на то, чтобы увидеть ВАР на чемпионате мира.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

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