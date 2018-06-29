Роберто Мартинес: "Заставим Бельгию гордиться своей сборной"

Главный тренер сборной Бельгии​ Роберто Мартинес на пресс-конференции после матча чемпионата мира-2018 с Англией (0:1) отметил, что хочет заставить страну гордиться национальной командой. Также он добавил, что мировое первенство получается непредсказуемым.

– Вы планировали пассивнее сыграть в первом тайме и вырвать победу во втором?

– Мы с самого начала показали, что будем побеждать всеми силами. Всякий раз, когда выходишь на поле, хочешь выиграть, особенно на чемпионате мира. Англия пыталась сделать то же самое. Для нас было важно выиграть даже в таком составе, набрать 9 очков и добыть преимущество. Мы должны были понять, кто сейчас конкурентоспособнее других, определиться с ролями на плей-офф, учитывая ситуацию с травмами. Агличане тоже сделали много замен, и определятся с будущим.

Иногда нужно быть осторожным поначалу. Англия тоже играла по системе 3-5-2. Мы ранее не встречались с соперником, действующим по ней, поэтому вначале действовали медленнее. Во втором тайме мы внесли некоторые коррективы и смотрелись интенсивнее.

– Сравните сетку Бельгии и Англии в плей-офф.

– Для нас было проще остаться в Москве, но единственное, о чем мы думаем – игра с Японией, а Англия думает о Колумбии. Пока на этом чемпионате мира трудно делать прогнозы – Германия вылетела, Испания была очень близка к этому, как и Аргентина. Так что турнир очень непредсказуем. Нужно показать, насколько вы сильны командой.

– После трех игр готовы поставить цель?

– Можно сказать, что у нас есть команда. Каждый игрок горит желанием внести свою лепту в успех. Мы смогли выиграть три матча в группе. Сейчас будем идти шаг за шагом, и заставим Бельгию гордиться своей сборной. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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