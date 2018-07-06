Роберто Мартинес: "Сегодня мы не давали играть Неймару, Коутинью, Марселу"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после четвертьфинала чемпионата мира-2018 против Бразилии (2:0) отметил, что команда больше старалась закрыть соперников, чем выполнить тактический план.

- Это Бразилия. Сегодня мы говорили не о тактике. Сегодня мы не давали играть Неймару, Коутинью, Марселу, - заявил Мартинес. - Лукаку играл храбро. Также играл Азар. Бразилия не знала, что делать. Речь о менталитете. Команда выступила лучше, чем был тактический план.

- Что вы испытываете сейчас?

- Бразилии нужно 30 секунд для гола и 20 для второго гола. После пропущенного гола мы проявили характер. Мы сплотились и сыграли. После клубов мне не хватает времени. После свистка мы увидели людей. Эти люди любят футбол и страну. Пришло время праздновать.

- Вы говорили, что вам не важно сколько вы владеете мячом. Это новое слово в мировом футболе?

- Мы очень гибкие. Тот же Де Брюйне может играть на любой позиции. Эта команда может играть как угодно. С мячом, без мяча – не важно. Мы были фаворитами, мы были аутсайдерами. Мы умеем приспосабливаться.

- В чем идея тактического плана?



- Идея возникает перед игрой с конкретным соперником. С Бразилией было понятно, что мы будем бороться за мяч. Чем меньше людей сзади – тем больше вариантов. Сегодня мы должны были получить тактическое преимущество. Просто победить Бразилию за счет таланта нельзя. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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